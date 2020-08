Gruparea UTA Arad a prezentat luni alte doua achizitii, fundasul brazilian Erico da Silva si portarul Horatiu Moldovan, numarul transferurilor de cand echipa a promovat in Liga I de fotbal ajungand la cinci. "Sunt fericit ca am ajuns aici, stiu ce inseamna UTA, e o echipa de traditie. Sper sa pot sa ajut echipa, sper sa ajungem la nivelul la care ne dorim noi. Multumesc pentru oportunitatea de a ajunge aici. Sunt fericit ca m-am intors in tara, ma bucur ca am revenit. Am fost un pic stresat ca nu stia daca pot intra in tara. Acum gandul meu este sa joc fotbal linistit", a declarat Erico da Silva…