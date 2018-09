Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut ieri seara cu 1-0 intalnirea cu formația Concordia Chiajna, din etapa a 5-a a Ligii I, dar antrenorul Științei, Devis Mangia, a afirmat ca apreciaza efortul depus de jucatorii sai și a subliniat ideea ca echipa ...

- Vineri, 17 august, la sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a meciurilor Ligii a 3-a, sezonul 2018-2019. In noua ediție de campionat, cele 80 de echipe participante au fost imparțite in 5 serii de cate 16 formații. Vor promova in Liga a 2-a echipele clasate pe primul…

- Universitatea Craiova a „reușit“ sa-și piarda mult din admirația dobandita in sezonul trecut, dupa primele meciuri din actulul an competițional. Antrenorul alb-albaștrilor, Devis Mangia, știe ca prestațiile slabe trebuie sa inceteze, nefiindu-i pe plac nici criticile incasate in ultimul timp ...

- Universitatea Craiova a susținut ieri seara, in Germania, conferința de presa oficiala de dinaintea primei confruntari cu RB Leipzig, din turul trei prelimiar al Ligii Europa. La intalnirea cu mass-media au venit antrenorul Devis Mangia și capitanul Alex Mitrița, ambii ...

- Universitatea Craiova si Politehnica Iasi au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in Banie, in ultimul meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. Universitatea si-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a reusit sa fructifice. Echipa antrenata de Devis Mangia nu a castigat niciunul din cele doua meciuri…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta va afla astazi ce program va avea in Liga a 2 a, cu ocazia tragerii la sorti in urma careia se va stabili calendarul competitional al editiei 2018 2019 a esalonului secund. Potrivit hotararii Comitetului de Urgenta a Federatiei Romane de Fotbal din data de 18 iulie…

- Sezonul competițional 2017-2018 din play-out-ul Ligii 1 s-a incheiat ieri la Targoviște, dupa un meci dramatic de baraj cu Chindia-Voluntari. Dupa sezonul fotbalistic, incepand de ieri seara a debutat sezonul demiterilor: Mutu de la Voluntari și Pustai de la Gaz Metan au fost indepartați