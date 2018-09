Stiri pe aceeasi tema

- Un portar de 13 ani a decedat, sambata, in urma unei ciocniri cu un coechipier, intr-un meci de fotbal disputat in Olanda, relateaza DPA. Clubul MvR Heerenberg a precizat ca portarul de 13 ani si-a pierdut cunostinta in urma ciocnirii survenite sambata si a decedat la un spital din apropiere…

- Un adolescent de 16 ani din judetul Braila a murit intr-un accident rutier, produs duminica de un tanar de 18 ani, care s-a urcat baut la volan si fara a detine permis de conducere si s-a rasturnat cu...

- Un adolescent de 16 ani din judetul Braila a murit intr un accident rutier, produs de un tanar de 18 ani, care s a urcat baut la volan si fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Braila, azi noapte, la ora 00:15, Politia Orasului Faurei a fost sesizata, prin apel 112, de catre un localnic din…

- Corneliu Daniel Dan a lucrat pentru OMV Petrom SA Teleorman pana pe 31 mai 2017, avand un salariu anual de 60.000 de lei, potrivit ultimei declaratii de avere a ministrului Carmen Dan. Pana la ora transmiterii acestei informații nu se cunosc cauzele decesului soțului ministrului de Interne.

- Doi oameni au decedat in urma unui accident care a avut loc marți in comitatul Cambridgeshire din estul Marii Britanii, in urma ciocnirii dintre un autobuz și un camion, a precizat poliția britanica, informeaza BBC, potrivit Mediafax.In accidentul care a avut loc in jurul orei locale 7.30…

- Fiica in varsta de 13 ani a muzicianului Chris Cornell, fostul solist vocal al trupei Soundgarden decedat in luna mai anul trecut, a postat pe o retea de socializare inregistrarea unei melodii cantate in duet cu tatal sau, informeaza Press Association. Duminica, de Ziua Tatalui, Toni Cornell a postat…

- In aceasta diminața, un accident de circulație a ingreunat pentru minute bune traficul in localitatea Mogoșești. Se pare ca o persoana a fost ranita in urma accidentului petrecut la ora 10:00. La locul faptei au ajunș polițiștii care au blocat traficul și doua ambulanței. Vom reveni cu detalii! Actualizare:…

- Un accident rutier a curmat saptamana trecuta viața unui tanar de 36 de ani din Cugir. Lucian Farcaș și-a pierdut viața la sfarșitul saptamanii trecute, in noaptea de sambata spre duminica. Se pare ca tanarul a pierdut controlul asupra motocicletei și intr-o curba a parasit partea carosabila și s-a…