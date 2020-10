Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al delegatiei echipei nationalei de fotbal a Romaniei a fost testat pozitiv la coronavirus in urma testelor efectuate la sosirea pe aeroport in Islanda, acolo unde prima reprezentativa va disputa partida din semifinalele play-off-ului EURO 2020 impotriva selectionatei tarii

- In urma testelor pentru COVID-19 efectuate luni in cadrul lotului echipei nationale de fotbal a Romaniei a fost depistat un caz pozitiv in "staful auxiliar", a anuntat marti Federatia Romana de Fotbal. Toti jucatorii convocati pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria au rezultate negative la…

- Doi jucatori din cadrul echipei FCSB au fost testati pozitiv la noul coronavirus, ca si alte doua persoane din cadrul clubului, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan. "Am fost informati telefonic de catre FCSB ca patru persoane,…

- Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat, marti, ca in urma testelor Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 au fost depistati pozitiv inca un jucator si un membru al staff-ului medical. "Inca un jucator dinamovist si un membru al staff-ului medical al echipei au fost confirmati pozitiv la testul…