Fotbal - Un arbitru din Liga a doua, confirmat cu COVID-19 Un arbitru din Liga a doua a fost confirmat cu COVID-19, a anunțat, joi, Federația Romana de Fotbal. Potrivit sursei citate, arbitrul s-a infectat la locul de munca, in afara activitații sportive potrivit Mediafax. Federația Romana de Fotbal a anunțat ca unul dintre arbitri de Liga 2 a fost testat pozitiv. Acesta a fost inlaturat din lot pentru finalul acestui sezon. Conform anchetei epidemiologice, arbitrul s-a infectat la locul de munca, in afara activitații sportive. „Lotul pentru Liga 1 și meciurile ce urmeaza a se disputa in Liga 2 cuprinde 70 de arbitri. Aceștia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 57 cazuri de infectare cu noul COVID-19 se inregistreaza intr-o comunitate de romani din Germania. O persoana e in stare critica, iar 370 de locuințe au intrat in carantina.In continuarea informațiilor comunicate de catre Ministerul Afacerilor Externe referitoare la apariția unor noi cazuri…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud, confirmat in urma cu cateva zile cu CoVid-19, a decedat, luni, acesta fiind cel de-al 28-lea deces in județ, in contextul pandemiei. Barbatul avea 66 de ani și a fost confirmat pe data de 28 mai cu CoVid-19. Astazi, 1 iunie, el a decedat. Barbatul suferea și de alte afecțiuni…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca un roman, muncitor sezonier la o ferma din Bavaria, Germania, a fost confirmat cu COVID-19. Acesta este internat in spital, starea lui de sanatate fiind buna.Citește și: SONDAJ IMAS - Creștere spectaculoasa pentru Pro Romania: PNL in cadere libera,…

- Metrorex: Un angajat, confirmat cu Covid-19 Foto: metrorex.ro. Metrorex informeaza ca un angajat al societații a fost confirmat pozitiv cu Coronavirus. Barbatul de 64 de ani nu se afla la locul de munca, se arata în comunicatul Metrorex. "Prin specificul funcției acesta…

- Vicepreședintele companiei Lukoil, proprietar al clubului de fotbal Spartak, Leonid Fedun, a fost testat pozitiv cu COVID-19 și a fost spitalizat, scrie publicația Kommersant. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al clubului de fotbal. „Președintele consiliului de directori al clubului de fotbal…

- Intregul lot al echipei de fotbal CFR Cluj a fost testat, miercuri, pentru COVID-19, a anuntat campioana Romaniei pe pagina sa de Facebook. ''Astazi, la stadion, au fost testati jucatorii, staff-ul tehnic si staff-ul administrativ al clubului nostru pentru Covid-19'', a comunicat clubul,…

- Un barbat din Buzau care a luat noul coronavirus de la un caz din Barbulesti, judetul Ialomita, a transmis virusul la alte 19 rude, intre care doi copii de un an. Toate cele 19 persoane au fost preluate de ambulante, fiind transportate la spitale din Ramnicu Sarat si Bucuresti.Mai multe ambulante ar…

- Dupa ce a fost confirmat un caz de infecție cu coronavirus la magazinul CORA din Bacau, in mediul online au aparut tot felul de zvonuri legate de mai mulți angajați care ar fi contactat virusul. Autoritațile locale neaga aceste zvonuri,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.