Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova continua campania de transferuri: ”Nu suntem nici PSG, nici Real Madrid!”. Managerul general al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Marcel Popescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca gruparea din Banie va efectua si alte transferuri dupa ce i-a achizitionat…

- Federatia Nationala a Marocului a sesizat FIFA in legatura cu arbitrajul din meciurile cu Spania si Portugalia, relateaza Reuters. Fouzi Lekja, presedintele Federatiei Marocane de Fotbal, afirma ca nationala tarii sale a fost victima unor erori grave, care i-au provocat eliminarea...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, duminica seara, dupa victoria din finala Cupei Romaniei cu AFC Hermannstadt, ca este "un rezultat extraordinar, un miracol" avand in vedere ca a castigat un trofeu dupa doar un an de la preluarea formatiei oltene.…

- Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, va fi prezent in studioul Radio Sud și va vorbi in cadrul emisiunii „Repriza de Sud“ despre locul trei ocupat de trupa lui Devis Mangia in aceasta ediție de campionat a Ligii I. ...

- In momentul in care Valerica Gaman a semnat in aceasta iarna cu FCSB, Gigi Becali a declarat ca in sfarsit la echipa sa a fost transferat un fundas central de mare valoare. Patronul vicecampionilor era convins ca ros-albastrii au adus un aparator care o sa marcheze multe goluri din fazele fixe deoarece…

- Victoria dramatica a "feroviarilor" cu CSU Craiova, scor 1-0, s-a lasat cu scantei la final, lovitura de 11 metri acordata "juveților" fiind momentul care a starnit dispute intense. Atunci cand i s-au aratat capturile foto din momentul execuției ratate de Gustavo, capitanul "feroviarilor", Mario Camora,…

- Managerul general al Universitații Craiova, Marcel Popescu, implinește astazi 69 ani, motiv pentru care GdS ii ureaza un calduros „La mulți ani!“, multa sanatate, dar și noi performanțe cu gruparea alb-albastra. „Nu prea avem timp sa sarbatorim, pentru ca urmeaza ...