Fotbal: Turdeanca Daniela Mateș a semnat cu Gloria Bistrița Tanara fotbalista, Daniela Mateș (23 ani), a semnat cu cei de la Gloria Bistrița. „Sunt fericita sa ma alatur echipei CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud. Am mare incredere in grupul nostru, imi cunosc bine colegele mai ales ca am mai jucat impreuna și abia aștept sa ne reunim pentru a incepe antrenamentele. Imi doresc sa facem [...] Articolul Fotbal: Turdeanca Daniela Mateș a semnat cu Gloria Bistrița apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

