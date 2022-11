Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal juniori U16 a Romaniei a castigat, cu scorul de 4-0 (2-0), primul meci din cadrul stagiului de pregatire din Macedonia de Nord, disputat in compania reprezentativei similare a tarii gazda. Tricolorii au deschis rapid scorul, prin Vlad Oarga, in minutul 3, apoi Robert Petculescu…

- Mihai Stoichița (68 de ani), directorul tehnic din cadrul Federației Romane de Fotbal, s-a aratat mulțumit de victoria pe care elevii lui Edi Iordanescu (44 de ani) au obținut-o pe terenul Republicii Moldova, scor 5-0, intr-un meci amical disputat la Chișinau, pe stadionul „Zimbru”. ...

- Selecționata de fotbal juniori U20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua meciuri de pregatire, cu Italia și Polonia. Ambele meciuri se vor juca la Arad și vor fi in transmise in direct la Digi Sport, informeaza Federatia Romana de Fotbal.17 noiembrie, Arad: Romania U20 - Italia U20, ora 21.00 21…

- TESTE… Echipa naționala de juniori Under 15 a Romaniei a disputat, la inceputul acestei luni, doua partide amicale, in deplasare, in fața echipei similare a Bulgariei. Printre jucatorii convocați s-au aflat și doi vasluieni: Ianis Podoleanu (Farul Constanța) și Raul Alecsandroaie (FCSB). Dupa “dubla”…

- Romania U18, victorie in fața Serbiei in al doilea amical din stagiul de pregatire de la Timișoara. Selecționata de fotbal masculin Under 18 a Romaniei a invins joi reprezentativa similara a Serbiei, intr-un meci amical disputat la Timișoara, informeaza frf.ro.

- In perioada 22-27 octombrie, selecționata de fotbal juniori Under 18 a Romaniei, pregatita de Daniel Mogoșanu, va efectua un stagiu de pregatire la Timișoara. Tricolorii U18 vor disputa și doua jocuri de verificare impotriva selecționatei similare a Serbiei, dupa urmatorul program: Marți, 25 octombrie:…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa in aceasta seara penultima partida din grupa 3 a seriei B din Liga Natiunilor, intalnind in deplasare Finlanda.Partida este gazduita de stadionul Olimpic din Helsinki, de la ora 21.45, find transmisa in direct de Antena 1.Dupa patru etape, clasamentul este…

- FCV Farul Constanta a dat lovitura la Cluj. Profitand si de faptul ca antrenorul Dan Petrescu a odihnit mai multi titulari dupa calificarea in grupele Europa Conference League, „marinarii” s-au impus cu scorul de 3-1 (1-1) pe terenul campioanei CFR, intr-o partida contand pentru etapa a saptea a Superligii…