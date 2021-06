Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, patronul celor de la CS Universitatea Craiova, iși pune jucatorii in garda, dupa tragerea la sorți pentru turul II al Conference League. Turul I se juca pe 8 și 15 iuliePartidele din turul II al Conference League se vor juca pe 22 și 29 iuliePe 19 iulie va avea loc tragerea petru turul…

- Puskas Akademia, vicecampioana Ungariei, echipa la care joaca internationalul roman Alexandru Baluta, va juca in primul tur al competitiei de fotbal Europa Conference League contra formatiei finlandeze Inter Turku, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Nyon. Fehervar FC, formatie la care evolueaza…

- Qatarul a gazduit, marti, tragerea la sorti a grupelor Cupei Arabe la fotbal, ce se va desfasura in luna decembrie, si va constitui o repetitie generala pentru Cupa Mondiala din 2022, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Va fi un eveniment fantastic, primul dintr-o lunga serie, prima Cupa Araba…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți, ordinea disputarii meciurilor de la barajul pentru promovarea in Liga 2. CSA Steaua București a avut ghinion la tragerea la sorți, iar daca va caștiga sezonul regulat al Liga 3, va disputa meciul decisiv cu FCSB 2 in deplasare, la Berceni.…

- Astazi, la sediul FIFA de la Zurich, se va desfașura tragerea la sorți pentru turneul olimpic, programat in intervalul 22 iulie-7 august. Romania se afla in ultima urna valorica, 4, dar nu va putea intalni in grupa nicio alta reprezentanta a Europei. Operațiunea incepe la ora 11:00, in direct pe rețelele…

- Duminica, 28 martie, de la ora 15.00, se desfasoara partidele ultimei etape din sezonul regulat al Ligii a II-a la fotbal, iar in primul week-end din aprilie, se va juca prima runda a celei de-a doua faze a esalonului secund. Formatul competitiei s-a modificat din acest sezon, prin decizia Comitetului…

- "Suntem cea mai buna echipa din Europa", a declarat Oliver Kahn, membru al Consiliului Director al clubului german de fotbal Bayern Munchen, dupa ce tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor a decis ca bavarezii vor primi replica lui Paris Saint-Germain intr-o reeditare a finalei…