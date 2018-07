Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, la Torino, ziua de luni, 16 iulie, este dedicata in totalitate portughezului Cristiano Ronaldo. Castigatorul a 5 Baloane de Aur a mers sa faca vizita medicala la centrul J Medical, unde a fost intampinat de 300 de fani.

- Cristiano Ronaldo a surprins pe toata lumea cu momentul in care a ales sa mearga la Torino, deși oficialii lui Juventus au anunțat ca portughezul va veni luni in Italia. Atacantul in varsta de 33 de ani a ales sa aterizeze la Torino cu o zi mai devreme decat era programat. Totul s-a intamplat chiar…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus a declanșat o adevarata revolta in cadrul companiei de automobile, iar angajații au decis sa intre in greva. "E de neacceptat ca, in timp ce FCS și CNHI continua sa faca sacrificii economice uriașe, compania sa cheltuie sute de milioane de euro…

- Cristiano Ronaldo a incheiat, ieri, o epoca de excepție pe ”Santiago Bernabeu”. Marți, 10 iulie, ”Balonul de Aur” din ultimele sezoane s-a transferat de la Madrid la Torino și a lasat in spate 9 ani care vor ramane in istorie.

- ​Atacantul portughez Cristiano Ronaldo isi cauta casa la Torino, anunta presa spaniola, subliniind ca acest lucru arata faptul ca jucatorul este foarte decis sa plece de la Real Madrid la Juventus, potrivit news.ro.

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a surprins intreaga planeta cu discursul sau de la finalul meciului cu Liverpool, cand Real Madrid a cucerit pentru a 13-oara Liga Campionilor, iar fanii au cu adevarat motive de ingrijorare. Tuttosport anunta ca Ronaldo ar putea ajunge la Juventus in aceasta vara, fix…

- Pe site-ul UEFA.com au fost votate cele mai frumoase reușite ale sezonului in Liga Campionilor. VEZI AICI VIDEO CU TOATE REUȘITELE! Campioana Europei, Real Madrid, a pus stapanire pe top. Locul 1, cu 19% din voturi, e ocupat de reușita lui Gareth Bale cu Borussia Dortmund, locul 2 este al lui Cristiano…

- Aleksander Ceferin crede ca prezenta asistentei video pentru arbitri (VAR) nu ar fi ajutat cu nimic la faza controversata in urma careia echipa lui Zinedine Zidane a obtinut calificarea in semifinale. "VAR nu ar fi schimbat nimic. Ce ar fi putut sa schimbe in meciul Real Madrid - Juventus?. Sunt…