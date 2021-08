Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, marti seara, dupa infrangerea cu Young Boys Berna, scor 3-1, in mansa secunda a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor, ca in play-off-ul competitiei s-a calificat formatia mai buna.



"Am intalnit o echipa net superioara, o echipa mai buna decat noi, sa spunem adevarul. Trebuie sa fim realisti, s-a calificat echipa mai buna. Young Boys este o echipa care ne-a pus sub presiune atat la Cluj, cat si aici, de aceea am si preferat sa jucam cu trei fundasi centrali pentru ca stiam forta lor de atac. Azi am vrut sa jucam…