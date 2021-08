Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca mijlocasul Alexandru Chipciu nu mai face parte din lotul formatiei sale dupa un conflict al acestuia cu un alt jucator la un antrenament. "Eu nu generez conflicte cu jucatorii. Sunt un tip foarte maleabil si niciodata nu am distrus cariera niciunui jucator, lasandu-l pe drumuri sau facand ceva de genul asta. Eu nu am intrat in conflicte cu nimeni, nu. Chipciu s-a manifestat de asa natura incat sa fie eliminat. A trebuit sa il elimin din grup, nu pot sa accept la nesfarsit. OK, mai exista…