Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova nu a gasit drumul spre victorie nici in etapa a treia. Gruparea din Banie a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputata vineri seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania lui FC Botoșani. Oaspeții au deschis scorul prin ...

- Universitatea Craiova si Politehnica Iasi au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in Banie, in ultimul meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. Universitatea si-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a reusit sa fructifice. Echipa antrenata de Devis Mangia nu a castigat niciunul din cele doua meciuri…

- Managerul general al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Marcel Popescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca gruparea din Banie va efectua si alte transferuri dupa ce i-a achizitionat pe mijlocasul Alexandru Cicaldau si pe portarul Mirko Pigliacelli. ''Faptul ca prezentam doar…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova promiteau zilele trecute ca vor prezenta suporterilor situația financiara a clubului cu privire la sezonul 2017/2018 și -au ținut de cuvant. Astazi au fost prezentate pe site-ul oficial al clubului din Banie cheltuielile și veniturile din ...

- Așa cum Gazeta de Sud anunța inca de saptamana trecuta, Andre Santos s-a despațit de Universitatea Craiova. Plecarea mijlocaului portughez a fost oficializata astazi de catre site-ul oficial al clubului din Banie. „Finalul aventurii la Știința și pentru mijlocașul Andre ...

- La finalul intalnirii Universitatea Craiova – FCSB, incheiata cu victoria oaspeților, cu 1-0, antrenorul gruparii din Capitala, Nicolae Dica, a admis ca echipa sa a caștigat și cu șansa in Banie. Vezi ce a declarat la conferința de presa!

- Greu de crezut și de suportat gandul ca a mai trecut un an, al 16-lea, și Universitatea Craiova nu a reușit sa o invinga pe FCSB, fosta Steaua. Echipa antrenata de Devis Mangia a pierdut la limita, scor 0-1, intalnirea ...

- Mijlocasul Nicusor Bancu a admis ca echipa de fotbal CS Universitatea Craiova are un complex in meciurile cu FCSB (ex-Steaua), pe care nu a mai invins-o de multi ani, dar spera sa sparga gheata in meciul de luni, din Banie. ''Ne asteapta o partida foarte grea, Steaua (FCSB) va…