- Nicolae Stanciu (27 de ani, mijlocaș ofensiv) a marcat pentru Slavia Praga in confruntarea cu Hapoel Beeer Sheva din Grupa C Europa League. In minutul 36, cand cehii conduceau deja cu 1-0, o contra a facut ca balonul sa ajunga la mijlocașul roman. Preluare pe piept, șut cu stangul la scurt de la 17…

- Arbitrii romani Istvan Kovacs si Radu Petrescu au fost delegati de UEFA la partide din cadrul etapei a 3-a a grupelor Europa League care se vor desfasura in aceasta saptamana, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Istvan Kovacs va arbitra partida Celtic - Sparta Praga, din Grupa…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a dat pasa decisiva la golul prin care Slavia Praga a invins-o pe Bayer Leverkusen cu 1-0, joi seara, pe teren propriu, in Europa League la fotbal. Stanciu l-a servit pe Peter Olayinka la golul marcat in min. 80. Internationalul roman a ratat un penalty…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta joi seara, pe teren propriu, in compania echipei Young Boys Berna. Disputa a contat pentru etapa 2 din Grupa A a Ligii Europa . Ardelenii au deschis scorul prin Mario Rondon, cu un șut sub transversala de la 6 metri (’62).…

- Suedezul Glenn Nyberg va arbitra meciul dintre CFR Cluj si Young Boys Berna, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au…

- AS Roma a invins-o pe Young Boys Berna cu scorul de 2-1, joi, in deplasare, intr-un meci din prima etapa a Europa League la fotbal, in Grupa A, din care face parte si CFR Cluj. Campioana Belgiei a deschis scorul prin Jean Pierre Nsame (14 - penalty), dar gialloriossi au egalat prin Bruno…

- CFR Cluj a fost repartizata in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna si TSKA Sofia, in urma tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Meciurile din grupa vor avea loc pe 22 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 26 noiembrie, 3 decembrie si 10 decembrie.…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a surclasat-o pe FK Teplice cu 5-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris al doilea gol al campioanei Cehiei (min. 13), celelalte fiind…