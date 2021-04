Fotbal: Stadio Olimpico din Roma va fi deschis publicului pentru meciurile de la EURO 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani va propune o foaie de parcurs in trei etape pentru pace in Afganistan, in timpul unei intalniri in Turcia, dorind un acord cu talibanii si un armistitiu inainte de alegeri, potrivit unui document vazut de Reuters.

- Meciul de deschidere al EURO 2020, Italia - Turcia, programat pe 11 iunie pe Stadio Olimpico din Roma, va avea loc cu spectatori, a anuntat vineri presedintele Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, citat de Reuters. "Sunt sigur ca vom deschide Campionatul European la Roma…

- Prim-ministrul Mario Draghi a asigurat vineri ca guvernul sau ia in calcul sa impuna sanctiuni impotriva personalului sanitar care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si risca astfel sa-si infecteze pacientii, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Guvernul intentioneaza sa intervina. Este absolut…

- Federația germana de fotbal a prezentat noul echipament a "Die Mannschaft-ului" in care va evolua in meciurile din deplasare din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, iar apoi și la Campionatul European din aceasta vara.

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca a fost sambata in vizita la un centru de vaccinare si la un spital si a fost surprins sa afle ca unele persoane iresponsabile imprastie zvonuri potrivit carora Guvernul are un plan pentru reducerea veniturilor medicilor in general, a personalului…

- Finala Cupei Spaniei din sezonul 2019-2020, dintre Real Sociedad si Athletic Bilbao, amanata pentru luna viitoare, se va disputa la Sevilla in data de 3 aprilie in prezenta spectatorilor, conform postului de radio Cadena Ser, citat de Reuters. Conform sursei citate, stadionul La Cartuja din Sevilla,…

- Turcia a vaccinat peste 500.000 de persoane in primele doua zile de administrare a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Sinovac Biotech Ltd din China, au indicat vineri date ale Ministerului Sanatatii din aceasta tara, potrivit Reuters. Ankara a lansat programul de vaccinare la nivel national…