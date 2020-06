Fotbal: SSC Napoli a cucerit Cupa Italiei

Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino s-a calificat, vineri seara, in finala Cupei Italiei al fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 0-0, cu AC Milan, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor, scrie Agerpres.Acesta a fost primul meci de fotbal jucat in Peninsula dupa pauza de trei luni impusa de pandemia de coronavirus.In…

- Semifinalele Cupei Italiei se vor disputa pe 12 si 13 iunie, in timp ce finala va avea loc pe 17 iunie, a anuntat ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora. „Am cerut sa putem reincepe cu Cupa Italiei. Cele doua semifinale au fost devansate pentru a permite apoi un program strans. Ele se vor…

- Sahtar Donetk a castigat cu scorul de 3-1 derby-ul campionatului de fotbal al Ucrainei, cu Dinamo Kiev. A fost prima etapa de la reluarea stagiunii, intrerupta in martie din cauza pandemiei de COVID-19. Dinamovistii au deschis scorul in minutul 38 prin Vitali Buialski.

- Pe 29 mai 1985, cu o ora inaintea startului finalei Cupei Campionilor Europeni dintre FC Liverpool și Juventus Torino, de pe stadionul ”Heysel”, din Bruxelles, fanii ”cormoranilor” iau cu asalt tribuna italienilor. In busculada creata, 39 de oameni au murit, iar 600 au fost raniți. Andrea Casula, de…

- Antrenorul italian Luigi „Gigi” Simoni a incetat din viața azi, la varsta de 81 de ani, in urma unor complicații aparute dupa un infarct pe care l-a avut pe 22 iunie 2019. Nascut pe 22 ianuarie 1939, Luigi Simoni a fost un fotbalist foarte apreciat de la sfarșitul anilor 50 și pana spre mijlocul anilor…

- Internationalul argentinian Paulo Dybala este oficial vindecat de Covid-19 si va putea iesi din izolare, dupa rezultatele negative ale ultimelor teste, au anuntat miercuri fotbalistul si clubul sau, Juventus Torino, informeaza AFP. "Multi oameni au vorbit in ultimele saptamani... Insa…

- Internationalul argentinian Paulo Dybala, atacantul echipei italiene Juventus Torino, a afirmat ca "nu a crezut niciodata ca o sa ii fie atat de dor de fotbal" dupa aceasta perioada de pauza fortata, generata de pandemia de coronavirus, si a dezvaluit ca are acum o noua pasiune, yoga, scrie presa…