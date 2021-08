Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj intalneste, miercuri, 28 iulie, de la ora 20.30, pe teren propriu, pe Lincoln Red Imps (Gibraltar), intr-o partida contand pentru mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. „Acest meci e o adevarata finala pentru noi, cu o victorie avem sansa sa ne asiguram…

- Dinamo Zagreb si Ferencvaros Budapesta au obtinut victorii cu scorul de 2-0 pe teren propriu, marti seara, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Dinamo Zagreb a trecut de Omonia Nicosia, in timp ce Ferencvaros a invins-o pe Zalgiris Vilnius. Sursa foto: GNK…

- Dinamo Zagreb si Ferencvaros Budapesta au obtinut victorii cu scorul de 2-0 pe teren propriu, marti seara, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Dinamo Zagreb a trecut de Omonia Nicosia, in timp ce Ferencvaros a invins-o pe Zalgiris Vilnius. Portarul roman…

- Echipa CFR Cluj o va infrunta, marti, 20 iulie, de la ora 19.00, in deplasare, pe Lincoln Red Imps (Gibraltar), intr-o partida contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. „Va fi un meci dificil, din cauza conditiilor de aici, se va juca pe un teren sintetic. Ei…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, luni, ca si-ar dori ca echipa sa "sa rezolve calificarea" inca din prima mansa cu Lincoln Red Imps (Gibraltar) din cadrul celui de-al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. "Va fi un meci dificil din cauza conditiilor de aici.…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, in cadrul ședinței de miercuri, a denunțat Acordul CSI privind cooperarea in domeniul turismului. Acordul de cooperare in domeniul turismului a fost semnat de Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan…

- Miercuri, de la ora 13.00, CFR Cluj isi va afla posibila adversara din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece de prima mansa, potrivit news.ro. A doua adversara a clujenilor va fi una dintre invingatoarele meciurilor Shkendija (Macedonia) / Mura (Slovenia), Zalgiris…

- UEFA a publicat, marti, grupele pentru tragerea la sorti a meciurilor din al doilea tur preliminar al Conference League, competitie care in sezonul 2021/2022 se va afla la prima editie si in care vor evolua FCSB, CS Universitatea Craiova (ambele cap de serie) si Sepsi Sfantu Gheorghe, potrivit news.ro.…