Fotbal: Sindicatul fotbaliştilor consideră neetică decizia unor cluburi de a nu plăti jucătorii pe perioada stării de urgenţă Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN) sustine, intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES, ca decizia unor cluburi de a nu plati jucatorii pe perioada starii de urgenta decretata ca urmare a pandemiei de coronavirus este total neetica.



"In ce priveste situatia contractuala a jucatorilor in perioada crizei provocata de coronavirus apreciem ca pozitia adoptata de unele cluburi de a nu acorda nicio indemnizatie jucatorilor pe aceasta perioada este total neetica. Au fost cluburi care au considerat ca ajutorul acordat de stat in valoare de 75% din drepturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

