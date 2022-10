Maine, 13 octombrie 2022, in intervalul orar 8,00 – 14,00, Penitenciarul Timișoara va organiza la Sala Constantin Jude (Olimpia), editia a XIV-a a Campionatului de fotbal regional „Cupa de Vest”. La competitie vor participa 6 echipe de fotbal, cele ale deținuților din penitenciarele aparținand Regiunilor Vest și Nord-Vest, clasificați in regim deschis, regim semideschis și ... The post Fotbal si pentru cei de dupa gratii! O competitie de suflet are loc la Sala Constantin Jude appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .