- Sevilla FC s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe AS Roma cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, la Duisburg (Germania), in optimile competitiei, potrivit Agerpres.Sevilla, care a ajuns in aceasta faza dupa doua remize cu CFR Cluj (1-1 in deplasare,…

- Manchester United s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal dupa ce a intrecut formatia austriaca LASK Linz cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe stadionul ''Old Trafford'' din Manchester, in mansa secunda a optimilor. Sursa…

- Sahtior Donetk s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia germana VfL Wolfsburg cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Kiev, in mansa secunda a optimilor de finala. Dupa ce a castigat cu 2-1 prima mansa, jucata in martie, campioana…

- Sevilla - Roma, derby-ul optimilor de finala din Europa League, este programat joi, de la ora 19:55, pe Schauinsland-Reisen-Arena din Duisburg. Deoarece partida din tur nu s-a mai putut disputa in martie din cauza izbucnirii pandemiei de coronavirus, echipa calificata se va decide intr-o singura manșa…

- Andrei Burca, 27 de ani, este pe lista de transferuri a lui FC Sevilla dupa ce presa spaniola a anunțat ca Diego Carlos este dorit de Barcelona, dar și de mai multe formații importante din Premier League. Fundașul adus de la FC Botoșani a facut un sezon remarcabil la CFR Cluj și a atras atenția…

- Wolverhampton Wanderers a revenit pe locul al saselea in Premier League, iar Brighton si-a asigurat mentinerea in prima liga engleza de fotbal dupa rezultatele inregistrate luni in penultima etapa a sezonului (a 37-a), transmite AFP. Wolves a dispus cu 2-0 de Crystal Palace, prin golurile…

- FC Barcelona a invins-o pe Leganes cu scorul de 2-0, marti seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei si s-a desprins pentru moment de rivala Real Madrid. Scorul a fost deschis de tanarul Ansu Fati, chiar inainte de pauza (min. 42), cu…