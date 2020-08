Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla FC a cucerit trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o in finala pe Inter Milano cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, in finala desfasurata la Koln. Sevilla a cistigat competitie pentru a sasea oara, ducind mai departe recordul pe care il detinea. Diferenta a fost facuta de autogolul…

- Sevilla si Inter Milano sunt la egalitate, 2-2, la pauza finalei Europa League la fotbal, care are loc vineri seara, la Koln. Ambele goluri ale echipei spaniole au fost reusite cu capul de olandezul Luuk de Jong (12, 33), in timp ce pentru Inter au inscris Romelu Lukaku (5 - penalty) si…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku, autorul unei duble pentru Inter Milano in partida castigata cu Sahtior Donetk (5-0), luni seara, la Dusseldorf, in semifinalele Europa League, s-a felicitat pentru calificarea in finala, unul din obiectivele clubului in acest sezon, informeaza AFP. "Iata,…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku, autorul unei "duble" pentru Inter Milano, luni seara, in meciul cu Sahtior Donetk (5-0) din semifinalele Europa League la fotbal, s-a apropiat la doua goluri de liderul clasamentului golgheterilor acestei competitii, portughezul Bruno Fernandes (8 goluri), a carui…

- Sevilla FC s-a calificat in finala Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 2-1 (1-1), duminica seara, la Koln, potrivit Agerpres.ro.Andaluzii, care au castigat competitia de cinci ori (record), s-au impus prin golurile marcate de Suso (26) si Luuk de Jong (78),…

- Sevilla FC s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe AS Roma cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, la Duisburg (Germania), in optimile competitiei. Sevilla, care a ajuns in aceasta faza dupa doua remize cu CFR Cluj (1-1 in deplasare, 0-0 acasa),…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia spaniola Getafe cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe teren neutru, la Gelsenkirchen, in optimile de finala ale competitiei. Nerazzurri s-au impus prin golurile marcate de Romelu…