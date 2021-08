Fotbal: Sergio Ramos i-a urat lui Lionel Messi bun venit la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Rivali timp de 16 ani in La Liga, la meciurile dintre FC Barcelona și Real Madrid, Leo Messi și Sergio Ramos au ajuns coechipieri in Ligue 1, noteaza gsp.ro. Ramos și Messi s-au contrat in multe momente de-a lungul confruntarilor din El Clasico, fiind greu de desparțit dupa unele intrari la…

- Presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a negat ca a influentat decizia clubului FC Barcelona de a permite plecarea fotbalistului Lionel Messi, informeaza EFE si Reuters. Messi a semnat marti cu Paris Saint-Germain, despartindu-se dupa mai bine de doua decenii de FC Barcelona, echipa cu care…

- Starul argentinian Lionel Messi va purta tricoul cu numarul 30 la Paris Saint-Germain, a anuntat clubul de fotbal din capitala Frantei. Messi, care va fi prezentat oficial de PSG miercuri, a putut intra in posesia acestui numar, atribuit in mod obisnuit portarilor, gratie unei derogari din partea Ligii…

- Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului "blaugrana", Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni spre marti pe tatal si reprezentantul jucatorului, Jorge Messi, pentru a-i face o noua propunere, cu speranta ca cel mai bun fotbalist din istoria Barcelonei isi va continua…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi este o "optiune" luata in calcul de Paris Saint-Germain, a declarat vineri antrenorul vicecampioanei Frantei, Mauricio Pochettino, citat de presa internationala. "Stim ce s-a intamplat ieri, nu voi spune altceva", a declarat Pochettino, care se astepta…

- Fundasul spaniol Sergio Ramos, in varsta de 35 de ani, a semnat un contract valabil doi ani cu Paris Saint-Germain, a anuntat clubul vicecampion al Frantei, potrivit news.ro.. Ramos va avea un salariu de 12 milioane de euro pe an. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru…

- Chiar daca oficializarea transferului lui Sergio Ramos la PSG nu a fost înca facuta, un comunicat de presa a "scapat" pe site-ul clubului parizian si a precizat ca fundasul spaniol va purta numarul 4 la noua lui echipa, informeaza lequipe.fr."Este oficial, Sergio Ramos îsi…

