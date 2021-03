Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt și FC Viitorul au remizat, scor 0-0, sambata dupa masa, la Mediaș, intr-un meci din cadrul etapei a 27-a din Liga 1. Partida a fost echilibrata in toate cele 90 de minute, cele doua formații nelasand prea multe spații in defensiva. Hermannstadt: Cristiano – Belu Iordache, Diarrassouba,…

- FC Dinamo a fost surclasata de FC Viitorul Constanta cu scorul de 5-0 (3-0), vineri sear7, in primul meci din etapa a 25-a a Ligii I. Dinamo a suferit cel mai drastic esec din acest sezon, in fata unei echipe care nu mai castigase de opt etape in campionat. FC Viitorul a facut cel mai bun meci al sau…

- CSU Craiova s-a calificat în sferturile de finala ale Cupei României, învingând, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani.Pe un teren acoperit cu zapada, unicul gol al partidei a fost marcat de Cicâldau, în minutul 3, din penalti.Echipele…

- FCSB este echipa cu cel mai bun procentaj pe teren propriu la meciurile disputate fara spectatori in Liga I dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, arata un studiu efectuat de Observatorul pentru fotbal (CIES). Cu un procentaj de victorii de 66,7%, FCSB este urmata la distanta considerabila de Universitatea…

- Liga 1 revine oficial cu prima etapa a returului (runda cu numarul 16), Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari fiind echipele care vor intra primele în scena. Al doilea meci al zilei le va aduce fața în fața pe CS U Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe.Marti, 12 ianuarieDe la ora 17:00…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a sanctionat, astazi, pe antrenorii Corneliu Papura (Universitatea Craiova) si Marius Croitoru (FC Botosani) cu cate 2 etape de suspendare si 320 de lei penalitate financiara, informeaza LPF . Papura a fost eliminat pentru proteste la adresa…