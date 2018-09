Stiri pe aceeasi tema

- Meciul restant din prima etapa a actualului sezon al Ligii a III-a, dintre FC 2 Botoșani și Foresta, s-a disputat ieri dupa-amiaza la Dorohoi. Sucevenii s-au impus la final cu scorul de 2-1 și au facut un salt de trei locuri in clasament, pana pe cinci. Chiar daca au avut in fața o echipa alcatuita…

- Divizionara C CSO Filiași a incheiat nefericit meciul disputat sambata seara, pe terenul formației FC Pucioasa. Trupa lui Silviu Lung (foto) a pierdut cu 3-1 intalnirea din etapa a doua a Ligii a III-a, seria 3, și a incheiat meciul ...

- Politehnica Iasi pregateste meciul din etapa a VII-a a Ligii I de fotbal, cu echipa Concordia Chiajna. Gruparea ieseana nu are probleme serioase de efectiv, antrenorul Flavius Stoican avand la dispozitie, cu o exceptie, intreg lotul de jucatori. "La meciul cu Chiajna nu ne vom putea baza pe Ionut…

- FC U Craiova 1948 a jucat in prima etapa a Ligii a 3-a, la Severin, contra celor de la Atletic Bradu. Meciul a fost transmis pe canalul youtube al trupei oltene, iar patronul Adrian Mititelu a fost in premiera comentator. Cei din Banie au castigat cu 3-0, golurile fiind marcate de Stefan...

- Peste 120 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta și Inspectoratului de Jandarmi Județean Calarași, avand in sprijin Poliția Municipiului Calarași, I.S.U. Calarași și Direcția Poliție Locala Calarași, vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul…

- Echipa secunda a Universitații Craiova a pierdut cu 2-0 partida amicala susținuta sambata, in deplasare, in fața celor de la FCM Alexandria. Antrenorul Dragoș Bon a inceput meciul cu urmatorii: Preduț – Puțaru, Ion, Bogdan – Frasineanu, Țoiu, Alex Dinu, ...

- Echipa secunda a Universitații Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, partida amicala susținuta astazi, pe stadionul „Extensiv“ in compania echipei Voința Turnu Magurele (locul 3 in C3). Unicul gol a fost marcat de Claudiu Dragu in minutul 6. Universitatea ...