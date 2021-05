Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat ca zece cluburi au solicitat si au primit licenta de participare in competitiile UEFA pentru sezonul 2021/2022.Cluburile respective sunt FCSB, FC Botosani, U Craiova 1948 Club Sportiv SA, Chindia Targoviste, FC Viitorul, Sepsi, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Dinamo…

- Capitanul Universitații Craiova , Nicușor Bancu, a fost dezamagit dupa infrangerea cu Academica Clinceni. El a admis ca jocul nu a mers și ca șansele pentru titlu s-au diminuat. „Nu am facut un meci prea bun, am dezamagit in aceasta seara. Nu ne-a ieșit jocul deloc! Nu ne-am creat prea multe ocazii…

- Procesul de licențiere a cluburilor care au solicitat licența de participare la competițiile UEFA și UEFA WCL, pentru sezonul 2021-2022, a fost incheiat, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Au solicitat și primit licența UEFA urmatoarele cluburi: 1. FCSB2. FC Botosani 3. U Craiova4. Chindia Targoviste 5.…

- CFR Cluj - Craiova se joaca azi, de la 20:30, in derby-ul rundei a 3-a din playoff-ul Ligii 1. Avem astfel primul joc important din acest playoff, iar presiunea este mult mai mare pe Ouzounidis: daca va pierde azi, Craiova e out din lupta pentru titlu! CFR Cluj a trecut fara emoții de primele doua etape…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, în cursul zilei de luni, stadionul pe care FCSB (liderul ierarhiei) va juca în play-off-ul Ligii 1 meciurile considerate pe teren propriu. Astfel, conform LPF gruparea bucureșteana va juca pe Stadionul Marin Anastasovici, din Giurgiu, partidele…

- Antrenorul formatiei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, s-a aratat optimist inaintea jocului cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, afirmand, joi, ca spera ca echipa sa sa-si pastreze pozitia multumitoare din clasamentul Ligii I de fotbal. "Saptamana viitoare vom avea la dispozitie mai mult timp…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna a avut loc joi, 25 februarie a.c., o intalnire intre reprezentanti ai Jandarmeriei, ai unor cluburi sportive covasnene de fotbal, baschet și futsal respective: ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2, ACS KSE…