- Fotbalistul echipei Rapid, Cristian Sapunaru, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu il intereseaza play-off-ul Ligii 1 ci se concentreaza pe primul meci care urmeaza, si anume cel cu FCSB. El a mentionat ca partida de duminica va fi una foarte frumoasa pentru suporteri…

- Fotbalistul islandez al echipei CFR Cluj, Runar Mar Sigurjonsson, a afirmat, miercuri seara, dupa calificarea in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, ca formatia sa trebuie sa isi ridice nivelul pentru ca in fazele superioare ale competitiei europene va intalni adversari din ce in ce…

- Echipa CFR Cluj a invins, cu scorul de 2-1 (0-1), pe Lincoln Red Imps, intr-o partida disputata pe „Victoria Stadium” din Gibraltar, contand pentru prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Gazdele au deschis scorul in ultimele secunde ale primei reprize, prin Marcos…

- Fotbalistul echipei Rapid, Cristian Sapunaru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca persoanele care au facut sa fie posibila impartirea echipelor, de exemplu Steaua si Craiova, ar trebui sa se gandeasca la ce rau au facut fotbalului romanesc, conform news.ro “Jucam cu Craiova,…

- CSA Steaua a caștigat meciul amical contra celor de la Astra Giurgiu, scor 3-1. Scorul a fost deschis de Florin Rasdan, in minutul 10, cu un șut din unghi. Reușita de 2-0 a venit dupa o cursa de excepție a fundașului stanga Adrian Ilie (21 de ani) . Acesta a depașit 4 adversari, apoi pasat ideal pentru…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Dan Nistor, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu CFR Cluj din Supercupa Romaniei, ca el si colegii sai au inceput sa invete cum se castiga trofeele. "E...

- Clubul Kayserispor a anuntat, vineri, ca s-a despartit de fotbalistul Cristian Sapunaru, potrivit news.ro. “Ne-am despartit de fotbalistul Cristian Sapunaru, de comun acord cu acesta. Citește și: IJ ar fi `lucrat pe SUB MANA` pentru ELIMINAREA procurorului din cazul COLECTIV...…

- Toata lumea profita de necazul timisorenilor! Daca granzii de la Steaua, Dinamo sau Rapid isi disputa jucatorii de calibru ai banatenilor, Pandurii le-au „furat” acestora locul in cantonamentul din Austria, dar si adversarii din amicale! Grigoras si...