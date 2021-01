Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea propriei academii de copii si juniori este una dintre prioritatile Politehnicii Timisoara. In acest context clubul anunta colaborarea cu antrenorul Sandu Tabirca. Experimentatul tehnician in domeniul juvenil si nu numai va indeplini functia de antrenor coordonator la Centrul de copii si…

- Daca, pana la sosirea lui Costel Lazar la clubul gazarilor, de data aceasta cu funcția inițiala de director sportiv, iar apoi, cea de președinte executiv, curgeau reproșurile in privința ignorarii activitații de la centrul de copii și juniori, mai nou numit academie, ulterior, situația s-a schimbat…

- Joan Laporta, fost presedinte al clubului de fotbal FC Barcelona, se va prezenta la urmatoarele alegeri pentru sefia gruparii catalane, prevazute pe 24 ianuarie, a anuntat vineri responsabilul sau de campanie, Lluis Carrasco, citat de AFP. "Sapte precandidati, un presedinte. Daca vreti ca Barca sa redevina…

- Silviu Bogdan, fostul conducator al Centrului de Copii si Juniori al clubului Universitatea Craiova, a ajuns la o intelegere cu Turris Turnu Magurele. El va ocupa functia de manager general al divizionarei secunde, ocupanta locului 7. „Bine ai venit, Silviu! Incepand de astazi, Silviu Bogdan ocupa functia…

- Mihai Iosif a fost numit antrenor interimar la echipa de fotbal Rapid Bucuresti, ''pentru o perioada scurta de timp'', potrivit site-ului oficial al clubului de liga a doua. Conducerea interimara a bancii tehnice va fi asigurata de catre Mihai Iosif si staff-ul sau de la formatia secunda,…

- Mai multi jucatori care activeaza in cadrul Centrului de Copii si Juniori al clubului de fotbal Gaz Metan Medias au fost depistati pozitiv in urma testarii COVID-19 din aceasta saptamana, a anuntat gruparea pe site-ul sau oficial. Jucatorii in cauza sunt asimptomatici si au fost izolati…

- Cei de la Chindia Targoviste au anuntat, joi, pe pagina oficiala de Facebook, ca in urma testarii efectuate in data de 14 octombrie au fost depistate cinci cazuri pozitive de COVID-19.Dintre cele cinci persoane infectate cu noul coronavirus sunt trei jucatori, un antrenor de la Centrul de Copii si Juniori…

