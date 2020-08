Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sahtior Donetk s-a calificat in semifinalele Ligii Europa, dupa ce a invins, marti, la Gelsenkirchen, cu scorul de 4-1, formatia elvetiana FC Basel.Golurile au fost marcate de Junior Moraes '2, Taison '22, Alan Patrick '75 (penalti) si Dodo '88, respectiv Van Wolfswinkel (90+2) pentru…

- ​FC Sevilla și Șahtior Donețk s-au calificat în semifinalele Europa League, dupa ce au câștigat, marți, partidele disputate în fața echipelor Wolverhampton, respectiv FC Basel.Rezultatele zilei:Wolverhampton vs Sevilla 0-1A marcat: Lucas Ocampos '88Raul Jimenez…

- Manchester United s-a calificat in semifinalele Europa League la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Copenhaga cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), la capatul prelungirilor, luni seara, la Koln, in sferturile de finala ale competitiei. Desi a dominat categoric partida, United s-a impus greu, printr-un…

- Europa League, ediția 2019-2020, continua sub forma unui mini-turneu in Germania, cu sferturi de finala, semifinale si finala, toate in manse unice. Meciurile din sferturile de finala sunt programate luni și marți, de la ora 22:00, și sunt transmise la TV de Digi Sport, Teșekom Sport și Look Sport.SFERTURI…

- Wolverhampton Wanderers s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympiakos Pireu cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor. ''Lupii'' au castigat prin golul mexicanului Raul Jimenez (9), din penalty,…

- FC Basel s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League de fotbal dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Basel, care a transat in mare masura calificarea in tur, cand s-a impus cu 3-0 la Frankfurt,…

- FC Copenhaga s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o la scor de forfait, 3-0 (1-0), pe Istanbul Basaksehir, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Invinsa in turul din luna martie cu 1-0, campioana Danemarcei…

- Sahtior Donetk s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia germana VfL Wolfsburg cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Kiev, in mansa secunda a optimilor de finala. Dupa ce a castigat cu 2-1 prima mansa, jucata in martie, campioana…