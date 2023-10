Stiri pe aceeasi tema

- Marocul, Spania și Portugalia vor gazdui Cupa Mondiala din 2030, insa primele trei meciuri ale turneului se vor desfașura in Uruguay, Argentina și Paraguay, anunța site-ul FIFA. „Consiliul FIFA a fost de acord in unanimitate ca singura candidatura acceptata va fi cea combinata a Marocului, Portugaliei…

- Vineri, 29 septembrie, la Lyon, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby din Franta a avut loc partida Noua Zeelanda – Italia, scor 96-17. Grupa A este condusa de Franța (cu 13 puncte), urmata de Noua Zeelanda (cu 10 puncte), Italia (10 puncte), Uruguay (cu 5 puncte) și Namibia (zero puncte). Sambata,…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a anuntat cele 16 stadioane care vor gazdui meciurile Cupei Mondiale din 2026, organizata in comun de Canada, Mexic si Statele Unite. Meciurile din Canada vor avea loc la Toronto si Vancouver, partidele din Mexic vor fi gazduite de Ciudad de Mexico, Guadalajara…

- Federația Romana de Fotbal a publicat programul complet al primei etape din Cupa Romaniei. Doar in 4 din cele 12 meciuri se vor intalni echipe din prima liga. Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasate in sezonul precedent. Primele doua echipe clasate in fiecare grupa se califica…

- Confederatia asiatica de fotbal (AFC) a anuntat joi ca la editia 2024 a Cupei Asiei pe natiuni vor oficia in premiera arbitri femei, conform AFP.Printre cele cinci arbitri femei retinute se numara japoneza Yoshimi Yamashita, care a oficiat deja la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, conform news.ro Sistemul…

- Selectionata de fotbal a Arabiei Saudite va disputa doua meciuri amicale internationale pe stadionul echipei Newcastle United, in luna septembrie, a anuntat miercuri clubul din Premier League, citat de Reuters.Newcastle United, club al carui actionar majoritar este Fondul public de investitii din…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, s-a calificat, joi, in finala turneului de grand slam de la Wimbledon, trecand in semifinale de sportiva din Ucraina Elina Svitolina, numarul 76 mondial.Vondrousova s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3, intr-o ora si 14 minute, conform News.ro. CITESTE…

- FIFA anunta ca 440 de cluburi din intreaga lume vor incasa in total 209 milioane de dolari pentru ca au avut jucatori la Cupa Mondiala din Qatar.La competitie au participat 837 de fotbalisti din 51 de federatii, conform News.ro. CITESTE SI Fondul suveran din Arabia Saudita vrea sa mai cumpere…