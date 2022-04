Federatia rusa de fotbal si-a retras apelul impotriva deciziei FIFA de a suspenda selectionata sa din competitiile internationale, acceptand astfel excluderea sa de la Cupa Mondiala 2022, a anuntat Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, citat de AFP. „Procedura va fi inchisa in scurt timp”, precizeaza TAS intr-un comunicat, dupa ce fotbalul rus a suferit un prim esec pe 18 martie, cand justitia sportiva a refuzat sa suspende sanctiunile FIFA in asteptarea unei decizii pe fond. „Sbornaia”, sfertfinalista la Cupa Mondiala 2018, desfasurata in Rusia, nu a putut participa la play-off-ul…