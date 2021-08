Fotbalistul echipei CFR Cluj, Runar Sigurjonsson, a declarat, marti seara, la finalul partidei cu Steaua Rosie Belgrad, din prima mansa a play-off-ului Europa League, ca infrangerea cu 4-0 este greu de acceptat, chiar daca mai are sanse de calificare in returul care se va disputa la Cluj-Napoca. "Sunt foarte dezamagit, e foarte greu de acceptat. Tot ce au avut ei a fost transformat in gol. Trebuie sa jucam individual mai bine, sa luam deciziile bune. Mai avem un meci in care trebuie sa ne incercam sansa", a declarat Sigurjonsson la finalul partidei de la Belgrad la postul Pro X. Jucatorul islandez…