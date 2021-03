Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat marți viziunea sa in ceea ce privește alcatuirea echipei ideale dupa desfașurarea etapei a 25-a a Ligii 1. Echipele cu cei mai mulți membri prezenți in lotul ideal sunt Chindia Targoviște, cu 3 fotbaliști, și Viitorul Constanța, cu 2 fotbaliști…

- Jucatorul echipei FC Viitorul Constanta, Mario Benzar, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa lui sa se impuna in meciul cu CFR Cluj, din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal, si sa intre din nou in lupta pentru play-off. "Jucam cu campioana Romaniei, o echipa…

- Jucatorul echipei FC Viitorul Constanta, Mario Benzar, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa lui sa se impuna in meciul cu CFR Cluj, din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal, si sa intre din nou in lupta pentru play-of, potrivit Agerpres. "Jucam cu campioana Romaniei,…

- CFR Cluj e campioana en titre a Romaniei, iar in momentul de fata ocupa locul secund in clasament. FC Viitorul disputa joi, 4 februarie, meciul din etapa a 21 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 20.00, campioana en titre a Romaniei, CFR Cluj.In clasament, FC Viitorul se afla pe locul 8, cu…

- ARAD. In prima etapa a returului Ligii 1 la fotbal s-au consemnat urmatoatrele rezultate: Gaz Metan Medias – FC Voluntari 2-0, Univ Craiova – Sepsi Sf Gheorghe 0-0, Chindia Targoviste – Poli Iasi 1-1, Hermannstadt Sibiu – Dinamo 0-2, FC Botosani – FC Arges 0-1, CFR Cluj – Academica Clinceni 3-1, UTA…

- Dinamo București și Chindia Targoviște sunt adversare, sambata, de la ora 20.00, in primul meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii I de fotbal, a doua din returul sezonului regulat. Runda va continua, duminica, 18 ianuarie, cu alte trei jocuri: FC Argeș-Gaz Metan Mediaș (ora 14.30) Sepsi Sf.Gheorghe-CFR…

- Elevii lui Corneliu Papura nu au reușit sa se impuna in ultimele doua runde din campionat, nici in fața celor de la FCSB și nici impotriva lui CFR Cluj. Deși au avut o serie incredibila de victorii și au ocupat fotoliul de lider al Ligii 1 o buna bucata din timp, “juveții” au terminat pe locul al doilea…

