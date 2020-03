Stiri pe aceeasi tema

- In 3 martie, de la ora 19:00, la Amsterdam, are loc tragerea la sorti a grupelor noii editii UEFA Nations League, 2020-2021, informeaza frf.ro.Nationala Romaniei pregatita de Mirel Radoi se va afla in a doua divizie valorica a competitiei, in urna a patra. Vor fi 16 echipe in Liga A, 16 in…

- Nationala Romaniei se afla in continuare pe locul 37 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, aceeasi pozitie ca in decembrie, transmite Agerpres. Prima ierarhie din 2020 aduce putine schimbari, in top 40 existand o singura modificare - Tara Galilor a coborat…

- Naționala masculina a Romaniei de polo a Romaniei a fost invinsa de Germania cu 15-10 (5-1, 2-5, 5-1, 3-3) la Campionatele Europene de la Budapesta intr-un meci contand pentru locurile 9-12. Infrangerea suferita astazi inseamna ca „tricolorii” vor juca vineri cu Turcia pentru locurile 11-12. Daca…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei va incheia anul 2019 pe locul 37 in clasamentul FIFA. Ierarhia, actualizata joi, a fost publicata de forul mondial, potrivit Mediafax.In clasamentul din luna decembrie, Romania ocupa locul 37, cu 1475 de puncte, la fel ca in luna precedenta. Tricolorii…

- Cosmin Contra, 43 de ani, de demisionat din funcția de selecționer al naționalei Romaniei, pe 18 noiembrie, dupa umilința de la Madrid, 0-5 cu Spania, in preliminariile pentru Euro 2020.Cu toate ca Romania ratase obiectivul, calificarea directa la Euro 2020, dupa infrangerea de acasa cu Suedia, 0-2,…

- Vineri, 6 decembrie 2019, Naționala de handbal feminin a Romaniei a caștigat in ultimele secunde meciul decisiv pentru calificarea in grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia. Tricolorele s-au impus, cu 28-27, in fața selecționatei Ungariei, care a condus aproape toata partida! Toți…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat incredibil in grupele principale ale Campionatul Mondial din Japonia, dupa un meci dramatic in fața Ungariei. Condusa tot meciul, Romania a reușit sa revina in ultimele minute ale partidei si sa se impuna cu 28-27...