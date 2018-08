Stiri pe aceeasi tema

- Franta, noua campioana mondiala, ocupa primul loc in clasamentul echipelor nationale publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), primul dupa turneul final din Rusia si calculat dupa o noua formula. ''Les Bleus'' au urcat sase locuri fata de luna iunie si devanseaza in…

- Selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, spera ca succesul de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, unde nationala balcanica va juca finala cu Franta, va impulsiona modernizarea infrastructurii nationale si constructia unei stadion modern, relateaza Reuters. Dalic a declarat joi ca viitoarele meciuri ale…

- Doua selectionate care asteapta de multi ani un rezultat mare la Cupa Mondiala de fotbal se vor infrunta, miercuri, de la ora 21,00 (ora Romaniei), in a doua semifinala a turneului final din Rusia, pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TVR HD). Anglia, campioana mondiala in 1966, pe teren propriu,…

- Atacantul francez Antoine Griezmann a afirmat ca "Les Bleus simteau mai multa presiune la EURO 2016, din Franta, decat la Cupa Mondiala 2018, pentru ca atunci constatau direct repercusiunea parcursului lor", luni, cu o zi inaintea semifinalei Franta - Belgia de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia,…

- Europa se indreapta spre o "cvadrupla" istorica la Cupa Mondiala, dupa ce patru reprezentative europene sunt prezente in semifinalele competitiei din Rusia. Deja invingatoare la precedentele trei editii (Italia in 2006, Spania in 2010 si Germania in 2014), Europa va obtine al patrulea succes consecutiv…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va afla marti la Sankt-Petersburg, in Rusia, pentru a sustine echipa Frantei in semifinala cu Belgia de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, a anuntat presedintia franceza, citata de AFP. Macron a anuntat, in cursul unei vizite la Sankt-Petersburg…

- Programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Mondiale, dupa incheierea fazei optimilor:Vineri: ora 17.00: Uruguay - Franta (Nijnii Novgorod)ora 21.00: Belgia - Brazilia (Kazan)Sambata:ora 17.00: Suedia - Anglia (Samara)ora 21.00: Rusia - Croatia…

- Germania, campioana mondiala en titre, este lider in clasamentul FIFA, dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal, inaintea turneului final din Rusia (14 iunie - 15 iulie), in timp ce Romania a urcat pe locul 32. Tricolorii au reusit sa urce doua pozitii dupa victoriile cu Chile (3-2)…