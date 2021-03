Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal Under-21, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, marti seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, in ultimul sau meci din Grupa A.

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Germaniei cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Romania, invinsa de Germania cu 1-0, in preliminariile CM 2022…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Olandei, 1-1 (1-1), in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. Romania a obtinut un rezultat foarte bun in fata uneia dintre favoritele…