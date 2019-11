Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Argentinei a invins, vineri, cu scorul de 1-0, echipa Braziliei, intr-un meci amical disputat la Riyad, in Arabia Saudita, anunța news.ro.Citește și: Florin Iordache: Nu ne este rușine cu Viorica Dancila! O sa vedeți in turul doi ce figura frumoasa va face Lionel Messi…

- Atacantul brazilian Neymar, accidentat la muschii ischiogambieri de la jumatatea lunii octombrie, va relua progresiv antrenamentele colective cu echipa Paris Saint-Germain incepand de saptamana viitoare, in timp ce argentinianul Mauro Icardi a suferit o contuzie la piciorul stang, a anuntat, joi,…

- Jucatorii Angel Di Maria si Mauro Icardi nu au fost convocati la nationala Argentinei pentru meciurile amicale cu Brazilia si Uruguay. In schimb, Lionel Messi revine in lot dupa suspendarea de la Copa America.

- Atacantul vedeta Lionel Messi a fost joi convocat la nationala Argentinei, pentru meciurile amicale cu Brazilia si Uruguay, dupa ce si-a ispasit suspendarea de trei luni dictata de Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL) pentru ca a criticat aceasta instanta in

- Selectionata Braziliei va sustine un meci amical cu Argentina in data de 15 noiembrie, in capitala Arabiei Saudite, Riad, a anuntat, luni, Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF), citata de EFE. Selecao va incheia anul cu un alt meci amical ce va avea loc in Asia, pe 19 noiembrie, cu Coreea de Sud,…

- Nationala de fotbal a Braziliei nu a reusit decat un rezultat de egalitate, 1-1 (1-1), cu reprezentativa Senegalului, intr-o partida amicala disputata joi la Singapore, cu un Neymar prea putin inspirat la partida cu numarul 100 in tricoul Selecao.

- Selectionata Braziliei a fost invinsa de reprezentativa statului Peru cu scorul de 1-0 (0-0), marti, la Los Angeles, intr-un meci amical. Selecao a suferit prima infrangere dupa mai bine de un an, in urma golului marcat de Luis Abram (84), care a pus capat unei serii de 17 meciuri fara…

- Selectionatele Braziliei si Columbiei au remizat, 2-2 (1-2), intr-un meci amical disputat vineri pe Hard Rock Stadium din Miami, in care Neymar a marcat un gol la revenirea sa la Selecao, relateaza AFP. Neymar s-a accidentat in iunie la un meci amical cu Qatar si a ratat apoi Copa America 2019, pe care…