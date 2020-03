Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi multumit si cu un punct in partida din deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, pentru ca la sfarsitul sezonului acesta o poate ajuta pe gruparea moldoveana sa scape de retrogradare.…

- Petrolul va juca in sferturile Cupei Romaniei, unde este singura echipa de esalon secund calificata. Federatia Romana de Fotbal a stabilit ca data de disputare a meciului dintre Petrolul si Sepsi Sf. Gheorghe, miercurea viitoare, pe 4 martie, de la ora 17.30, pe stadionul “Ilie Oana”, faza sferturilor…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Ovidiu Costesin, a declarat, luni, dupa tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, ca intalnirea cu CSM Poli Iasi este cel mai echilibrat meci al acestei faze a competitiei, dar a precizat ca formatia sa putea sa aiba…

- Vicecampioana FCSB o va infrunta pe FC Hermannstadt, iar Universitatea Craiova o va intalni pe Poli Iasi in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la sediul FRF. FCSB va juca la Sibiu, contra finalistei Cupei Romaniei din 2018. In acel an, sibienii…

- Academica Clinceni - Dinamo, FC Hermannstadt - FCSB si Poli Iasi - CSU Craiova sunt meciurile cele mai importante din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului.Programul partidelor din sferturi este urmatorul:…

- Astazi, la Casa Fotbalului , in sala “Nicolae Dobrin”, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala din Cupa Romaniei. Conform tragerii la sorti, Universitatea Craiova se va duela cu formatia Poli Iasi. Partida se va disputa pe terenul formatiei din Moldova. Celelalte partide din sferturi sunt…

- Antrenorul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, i-a criticat pe conducatorii FC Dinamo pentru situatia in care a ajuns fosta lui echipa, potrivit news.ro."Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au ramas sa-si asume. (n.r. - Criza?) Nu stiu, intrebati-i…