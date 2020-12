Stiri pe aceeasi tema

- Napoli - Real Sociedad se joaca azi, de la 19:55, pe stadionul ”Diego Armando Maradona”, și este o partida foarte importanta in lupta pentru calificare din Grupa F! Inainte de ultima etapa, Napoli, Sociedad și Alkmaar au șanse sa mearga mai departe in Europa League. Ultima etapa din grupele Europa League…

- Antrenorul Stefano Pioli, s-a vindecat de Covid-19 si va reveni pe banca tehnica a echipei AC Milan, la care evolueaza portarul roman Ciprian Tatarusanu, cu ocazia meciului impotriva scotienilor de la Celtic Glasgow, programat joi seara in Europa League, a anuntat clubul italian de fotbal pe site-ul…

- AC Milan si Celtic au pierdut meciurile sustinute joi pe teren propriu, in etapa a treia a grupelor Europa League la fotbal, la diferenta de trei goluri. Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu pe banca de rezerve, a fost intrecuta de Lille cu 3-0, pe San Siro, turcul Yusuf Yazici marcand toate golurile…

- Arbitrii romani Istvan Kovacs si Radu Petrescu au fost delegati de UEFA la partide din cadrul etapei a 3-a a grupelor Europa League care se vor desfasura in aceasta saptamana, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Istvan Kovacs va arbitra partida Celtic - Sparta Praga, din Grupa…

- Gianluigi Donnarumma, portarul selectionatei Italiei si al echipei de fotbal AC Milan, s-a vindecat de coronavirus, fiind testat negativ vineri, dupa mai multe zile petrecute in izolare, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport. Donnarumma a fost inlocuit intre buturile lui AC Milan…

- Antrenorul lui AC Milan, Stefano Pioli, a declarat miercuri ca are incredere deplina in portarul roman Ciprian Tatarusanu, desi acesta a avut un debut nereusit la actuala sa echipa, in remiza de luni cu AS Roma, 3-3 pe San Siro in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei, scrie presa din…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a avut parte de un debut nereusit la AC Milan, care a terminat la egalitate cu AS Roma, 3-3, luni seara, pe San Siro, in ultimul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Tatarusanu, care a beneficiat de faptul ca titularul Gianluigi Donnarumma a…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) se pregatește sa debuteze in tricoul echipei AC Milan. Internaționalul roman are șanse foarte mari sa bifeze primele minute in poarta rossonerilor, in meciul programat luni seara, cu AS Roma in cadrul etapei a cincea din Serie A. AC Milan a anunțat, prin intermediul site-ului…