Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid joaca acasa cu Chelsea, de la 22:00, in turul semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Returul va fi pe 5 mai, de la aceeași ora. In cealalta semifinala joaca PSG și Manchester City, miercuri, tot de la 22:00.…

- "Este absurd sa se creada ca nu vom fi in Liga Campionilor in sezonul viitor", a declarat luni antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, intrebat, intr-o conferinta de presa, despre posibila excludere a echipei sale din editia urmatoare a acestei competitii, din cauza implicarii in proiectul Super…

- Atacantul francez Karim Benzema si va prelungi cu un sezon contactul cu echipa de fotbal Real Madrid, pana in 2023, a anuntat vineri cotidianul sportiv spaniol Marca. Autorul a 25 de goluri in 35 de meciuri disputate in toate competitiile de la debutul acestui sezon, Benzema este liderul…

- Liverpool - Real Madrid 0-0. Spaniolii merg in semifinalele Ligii Campionilor. A urmat un șut periculos al lui Milner, care l-a pus la incercare pe Courtois, iar apoi a venit replica Realului. Benzema a lovit bara cu un șut la colțul scurt. Salah, Wijnaldum și Firmino s-au mai intrecut in ratari, dar…

- Dupa calificarea echipei sale în semifinalele Ligii Campionilor, Thomas Tuchel a declarat ca și-ar dori sa întâlneasca Real Madrid în penultima faza a competiției. Chelsea a pierdut marți seara împotriva lui FC Porto, dar a reușit calificarea dupa ce învinsese în…

- Chelsea s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost invinsa de FC Porto cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Estadio ''Ramon Sanchez-Pizjuan'' din Sevilla, intr-un meci considerat pe teren propriu, in mansa secunda a sferturilor de finala. …

- Chelsea a facut un pas mare spre calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Porto cu scorul de 2-0, miercuri seara, in deplasare, la Sevilla, in prima mansa a sferturilor de finala. Londonezii s-au impus prin golurile marcate de Mason Mount (32) si Ben Chilwell…

- Antrenorul echipei FC Liverpool, Juergen Klopp, a afirmat, la finalul meciului pierdut in fata formatiei Real Madrid (1-3), ca echipa sa nu a facut un joc suficient de bun pentru a pune probleme gruparii madrilene, marti seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal,…