- Dinamo - FCSB. Echipele de start pentru meciul dintre Dinamo Bucuresti si FCSB, care are loc duminica seara, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Capitala, in etapa a 25-a a Ligii I de fotbal: Dinamo: 93....

- DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Horatiu Fesnic va arbitra meciul DINAMO - FCSB, ajutat de asistentii Marius Marica si Marius Badea, in timp ce Ionut Coza va fi arbitru de rezerva. Dinamo - FCSB se joaca, duminica, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Capitala. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT si LOOK…

- Mijlocașul sucevean Tiberiu Serediuc este prima achiziție a gruparii Turris Oltul Turnu Magurele in 2020, clasata pe locul al cincilea in ierarhia la zi a Ligii a II-a. Fotbalistul in varsta de 27 de ani a evoluat pana in vara lui 2019 la FC Hermannstadt, iar de atunci și pana in prezent a fost ...

- Lotul echipei Dinamo a efectuat vineri dimineata, la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala, vizita medicala pentru a doua parte a actualului sezon al Ligii I de fotbal. La vizita medicala au fost prezenti 26 de jucatori, din lotul pregatit de Dusan Uhrin lipsind Armindo Brito…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Deian Sorescu, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului oficial al clubului, ca matematic formatia sa mai are sanse sa se califice in play-off-ul Ligii I, precizand ca in fotbal "o minune poate schimba totul". "A fost o prima parte a campionatului grea,…

- Gabriel Torje (30 de ani) e liber de contract din iulie 2019 dupa desparțirea de Sivasspor și spune ca a avut cateva discuții cu doua echipe din Liga 1. Mijlocașul a vorbit și despre situația lui Dinamo. „Trebuie sa-mi gasesc echipa in ianuarie. Sunt liber de contract și vreau sa ma reapuc de jucat…

- Politehnica Iasi are serioase probleme de efectiv inaintea meciului de vineri, cu Dinamo Bucuresti, din etapa a XVIII-a a Ligii I de fotbal. Antrenorul Mihai Teja s-ar putea sa nu poata conta pe nu mai putin de sapte (!) jucatori in disputa de maine, din Capitala, prezentele altor doi fotbalisti pe…

- Vineri, 22 noimebrie, incepe etapa a 17-a din Liga 1, iar primul și singurul meci al zilei va fi cel dintre campioana Romaniei și liderul la zi, CFR Cluj, și formația de pe locul 10, Chindia Targoviște. Cele doua echipe vor juca in Gruia, incepand cu ora 20:30, potrivit Mediafax.Cel mai tare…