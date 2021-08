Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii scotiene la fotbal, dupa ce a surclasat-o pe Dunfermline cu scorul de 5-0, vineri, pe teren propriu. Hagi a marcat al treilea gol al lui Rangers (min. 19), celelalte…

- Sporting Lisabona, campioana en titre, a cucerit a noua sa Supercupa a Portugaliei, sambata seara, dupa ce a invins-o pe Sporting Braga cu scorul de 2-1, la Aveiro (nord), in fata a mai mult de 7.000 de spectatori, relateaza AFP. ''Leii'' au fost condusi prin golul marcat de brazilianul…

- Razvan Marin ar putea prinde un transfer important in aceasta vara in schimbul unei sume consistente de bani. Jucator de baza la Cagliari in sezonul trecut, mijlocașul roman se bucura de o creștere a cotei sale. Chiar daca a evoluat doar un singur sezon in tricoul sarzilor, a reușit sa se ridice la…

- A fost împrumutat de Ajax la Cagliari, iar în tricoul sarzilor a avut evoluții tot mai bune de la meci la meci. Razvan Marin a fost unul dintre jucatorii de baza ai gruparii de Serie A în sezonul recent încheiat. Cagliari este mulțumita de prestațiile intenaționalului…

- Internationalul roman Razvan Marin a fost integralist la Cagliari in ultima etapa a campionatului de fotbal al Italiei editia 2020-2021, in care echipa sa a fost invinsa la limita pe teren propriu de formatia Genoa (scor 0-1). Oaspetii au marcat golul victoriei in prima repriza, prin internationalul…

- Echipa Juventus Torino a cucerit pentru a 14-a oara in istoria sa Cupa Italiei la fotbal, invingand cu scorul de 2-1 formatia Atalanta Bergamo, in finala disputata joi seara pe Mapei Stadium din Reggio Emilia, in fata a 4.300 de spectatori. Foto: (c) PAOLO MAGNI/EPA Golurile au fost marcate de Dejan…

- Mapei Stadium din Reggio Emilia a gazduit miercuri seara finala Cupei Italiei, dintre Atalanta și Juventus. „Batrana doamna” s-a impus cu scorul de 2-1, adjudecandu-și trofeul pentru a 14-a oara in istoria clubului. „Zebrele” au deschis scorul in minutul 31, prin Dejan Kulusevski, servit ideal…

- Internationalul roman Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun tanar jucator al anului la Glasgow Rangers, in cadrul unei gale care a avut loc luni seara, informeaza clubul scotian de fotbal. Hagi, in varsta de 22 ani, a marcat 8 goluri si a oferit 15 pase decisive in cele 46 de meciuri disputate in toate…