- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, joi seara, dupa victoria cu Sirak Ghiumri, scor de 3-0, in primul tur preliminar al Europa League, ca adversarii au pus ceva probleme jucatorilor sai, in special in prima repriza, dar se considera multumit si se bucura de calificarea in faza…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a cucerit, marti seara, primul sau trofeu cu echipa Dinamo Kiev, Supercupa Ucrainei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Sahtior Donetk, formatia la care a scris istorie, cu scorul de 3-1 (2-1), pe Stadionul Olimpic din Kiev. Carlos de Pena (20), Gerson Rodrigues (31) si…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, i-a atentionat, vineri, intr-o conferinta de presa online, pe jucatorii sai ca nu ii va folosi in partida cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor pe cei care nu se vor concentra la meciul cu Academica Clinceni, din debutul…

- Marius Șumudica (49 de ani) a impresionat in Turcia dupa ce a terminat cu Gaziantep, o nou promovata, pe locul 8. Antrenorul roman a dezvaluit in premiera ce oferta a refuzat. Șumudica a spus ca se putea intoarce in zona Golfului, acolo unde a antrenat la Al Shabab (Arabia Saudita), dar ca a decis sa…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu este pregatit sa inceapa munca la echipa ucraineana de fotbal Dinamo Kiev, dupa ce a fost gata sa renunte din cauza protestelor suporterilor, anunta clubul pe site-ul sau oficial. Lucescu (75 ani), tehnician care a scris istorie in Ucraina cu rivala Sahtior…

- Razvan Lucescu nu mai trebuie sa-si caute atacant. Al Hilal a reusit sa-l convinga pe Bafetimbi Gomis sa nu plece din Golf. Atacantul francez va juca pentru Al Hilal si in urmatoarele doua sezoane, semnand vineri cu echipa pregatita de roman prelungirea contractului pana in 2022. Venit in 2018 de…

- Internationalul roman de tineret Marius Marin a marcat primul sau gol pentru echipa italiana de liga secunda AC Pisa, vineri seara, in meciul castigat cu scorul de 2-0 in fata formatiei AS Cittadella, pe teren propriu, in etapa a 32-a din Serie B. Michele Marconi (36 - penalty) a deschis scorul, iar…

- Antrenorul francez Zinedine Zidane si-ar dori ca Sergio Ramos, care se afla in negocieri pentru prelungirea contractului sau dupa iunie 2021, sa-si incheie cariera la Real Madrid, informeaza cotidianul L'Equipe. "Sergio Ramos este un jucator de aici, el este la club de multi ani. El trebuie sa se…