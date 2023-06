Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Buzau a invins-o pe Otelul Galati cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal.Unicul gol al partidei a fost inscris de uruguayanul Ariel Lopez (38), cu o lovitura de cap, faza la care galatenii au…

- Weekend-ul trecut a fost cu participari ale sportivilor de la ACS Odobești la concursuri naționale de motociclism. La Moneasa, in Județul Arad, in etapa a 2-a naționala Enduro Cross, pilotul Alexandru Tudor s-a clasat pe locul 2 la categoria Quad Pro. ”Ne bucuram de acest rezultat pentru ca, pe un traseu…

- Olimpia CSU Brașov și Universitatea Cluj-Napoca s-au batut pentru locurile 5 și 6 din Liga Naționala de baschet feminin, in sistemul „doua din trei partide". Meciul al treilea s-a disputat vineri, 21 aprilie, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași" din Brașov, unde Olimpia s-a impus cu 76-61,…

- ■ procentul de promovabilitate este de 54,28%, fața de 43,11% in anul 2022 ■ dintre cei de la zi au fost prezenți la toate probele 2.920 candidați, din care au promovat 1.601 (54,83%) ■ la seral, din 24 elevi au promovat 4 (16,67%) și la FF, din 24 elevi, 6 au promovat toate probele (25%) […] Articolul…

- Formațiile de pe locurile 4 și 5 in clasamentul Ligii Naționale de Handbal, Steaua București și CSM Focșani 2007 se vor intalni duminica, 26 martie de la ora 17:30, in Sala Apollo din Capitala in etapa a 22-a a campionatului. Ambele au cate 40 de puncte și sunt desparțite de golaveraj, unde steliștii…

- Președintele ACS Odobești, Secția moto, Georgian Mocanu, propune folosirea fondurilor pentru bazele sportive pentru sportul cu motor prin „Programul Operațional Regional” Adunarea generala a Federației Romane de Motociclism a avut loc sambata, 18 martie, cu participarea reprezentanților a 86 de cluburi…

- Sambata, 18 martie și duminica, 19 martie, au loc jocurile primei etape a returului Derbi la Gugești: Victoria – Viitorul Marașești Campionatul județean de fotbal, Liga a IV-a se va relua la sfarșitul acestei saptamani cu partidele etapei a 12-a. Formațiile de pe locurile 2-4, cele care, cel puțin teoretic,…

- Povestea inginerului Viorel Cucu a inceput la Focșani, intr-o zi de septembrie a anului 1960, ca o coincidența a sorții, la vremea cand strugurii se transforma intr-o licoare magica prin grija și experiența cunoscatorilor in ale viei, ulterior acesta stabilindu-se la Odobești, in orașul viilor domnești.…