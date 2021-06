Fotbal: Rapid l-a transferat pe Nicolae Carnat, de la CFR Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal Rapid Bucuresti a anuntat, luni, transferul interului stanga Sorina Tirca, intr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. ''Multumesc tuturor cluburilor din tara si din strainatate pentru oferte, dar am ales Rapidul pentru profesionalismul…

- Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, vrea sa vada adoptat pana la sfarsitul anului proiectul sau de reforma a fair play-ului financiar, o regula introdusa in 2010, care le interzice cluburilor sa cheltuie mai mult decat castiga. "Cred ca trebuie sa o facem in…

- Clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat, vineri, pe atacantul Daniel Paraschiv, care a evoluat in sezonul recent incheiat in Liga a II-a, la Viitorul Pandurii Targu Jiu, informeaza gruparea campioana pe site-ul sau oficial. "Clubul CFR 1907 Cluj anunta transferul atacantului Daniel Paraschiv. Nascut…

- Echipele din Liga I au demonstrat in sezonul 2020-2021 ca sunt mai puternice in meciurile disputate in deplasare, inregistrandu-se 113 victorii ale oaspetilor, in timp ce gazdele s-au impus in 112 partide, se arata intr-o statistica prezentata de Liga Profesionista de Fotbal. Din cele 314 partide din…

- Edi Iordanescu, antrenorul feroviarilor va pleca din de la CFR Cluj din cauza diferențelor de viziune cu conducerea clubului, respectiv pentru ca nu au fost îndeplinite „anumite condiții" din partea managementului a spus Iordanescu într-un…

- Fundasul stanga Nicusor Bancu (Universitatea Craiova) a devenit indisponibil pentru meciurile amicale pe care echipa nationala a Romaniei le va sustine cu Georgia si Anglia, astfel ca in locul sau a fost convocat, joi, Mario Camora (CFR Cluj), a anuntat Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial.…

- Mai multi suporteri ai celor doua echipe care si-au disputat sambata, la Ploiesti, Cupa Romaniei la fotbal au fost sanctionati cu amenzi si interzicerea accesului la competitii sportive pentru diferite manifestari in afara legii.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca formatia sa trebuie sa faca un joc aproape perfect in Supercupa Romaniei, precizand ca in meciul de joi seara FCSB este favorita. "Meciul din Supercupa poate fi unul de moral inainte…