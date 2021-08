Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat ca a acceptat ultima oferta din partea clubului Galatasaray, pentru jucatorul Olimpiu Moruțan (22 de ani) Mijlocașul ofensiv pleaca, astfel de la FCSB. Finanțatorul vicecampioanei a anunțat ca va incasa 4,2 milioane de euro pentru Morutan, plus 1,5 milioane de euro daca echipa…

- Glasgow Rangers a obtinut o victorie dificila, 1-0 cu armenii de la Alaskert FC, joi, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Cu internationalul roman Ianis Hagi titular, campioana Scotiei a castigat desi a jucat in zece oameni mai bine de o repriza. Englezul John Lundstram…

- Arbitrii romani Ovidiu Hațegan și Radu Petrescu, impreuna cu brigazile lor, au fost delegați la partide din play-off-ul Europa League și Conference League, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Ovidiu Hațegan va fi „centralul” meciului dintre Celtic Glasgow și AZ Alkmaar, din play-off-ul Europa League,…

- Romanii Ovidiu Hategan si Radu Petrescu vor arbitra saptamana aceasta meciuri din play-off-ul Europa League la fotbal, respectiv play-off-ul Europa Conference League. Hategan va oficia la partida dintre Celtic Glasgow si AZ Alkmaar, programata miercuri, de la ora 21:45, pe Celtic Park, in prima mansa…

- Galatasaray Istanbul si Celtic Glasgow au obtinut calificarea in play-off-ul Europa League la fotbal, joi seara, dupa victorii reusite in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Galatasaray, fara romanul Alexandru Cicaldau, a dispus de formatia scotiana St Johnstone…

- Marți seara au fost stabilite echipele ce se confrunta in play off-ul Ligii Campionilor, ultimul tur preliminar, care va stabili formațiunile ce vor evolua in grupele principale ale competiției. CFR Cluj a fost eliminata in turul 3 și va continua sa lupte pentru un loc in grupele Europa League.…

- Nicolae Stanciu, pe lista celor de la Galatasaray: Ce preț cere Slavia Praga pentru internaționalul albaiulian Internaționalul albaiulian Nicolae Stanciu a intrat pe radarul celor de la Galatasaray, echipa care in aceasta perioada se mai intereseaza si de Olimpiu Morutan si Alexandru Cicaldau. Internationalul…