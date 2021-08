Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai probabil, fundașul central Radu Dragușin (19 de ani) va parasi Juventus in aceasta vara, urmand a fi imprumutat la un club din Serie A. Conform presei din Italia, este vorba de Cagliari. Sezonul trecut, Radu Dragușin a debutat la prima echipa a clubului Juventus, pentru care a adunat 4 meciuri.…

- Internaționalul moldovean Daniel Dumbravanu a fost imprumutat de Genoa la un club din Serie C, pentru a avea jocuri in picioare. Fotbalistul de 20 de ani va evolua la FC Lucchese, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Pina acum, Dumbravanu a evoluat la formația de juniori a lui Genoa și in 44…

- FC Arges a transferat un atacant ghanez. “Bine ai venit, Said Ahmed!” FC Arges a ajuns la un acord pentru un sezon competitional, cu drept de prelungire pe inca unul, cu fotbalistul ghanez Said Ahmed. Atacantul in varsta de 28 de ani a evoluat in precedenta editie de campionat la Rio Ave, formatie care…

- Cristiano Ronaldo ramane la Juventus Torino, informeaza vineri La Gazzetta dello Sport, in contextul speculatiilor despre viitorul celebrului fotbalist portughez, aflat sub contract cu "Batrana Doamna" pana in vara anului viitor. "CR7: vin si raman", scrie pe prima pagina La Gazzetta dello…

- Inter Milano, campioana en titre a Italiei, va deschide sezonul din Serie A pe teren propriu cu Genoa, in sfarsitul de saptamana 21-22 august, conform calendarului competitional anuntat miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Echipa lui Antonio Conte a pus capat dominatiei din 2011 a…

- Radu Dragusin vrea sa ramana la Juventus Torino, a declarat agentul fotbalistului roman, Florin Manea, pentru canalul CMIT TV, dupa ce presa italiana a scris ca fundasul ar putea ajunge in aceasta vara la alta echipa din Serie A, Sassuolo, informeaza joi portalul TuttoMercatoWeb. Potrivit presei, Dragusin…

