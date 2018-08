Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Frantei, Paris Saint-Germain, urmeaza sa inainteze o oferta de 100 milioane lire sterline (112 milioane euro) clubului englez de fotbal Tottenham Hotspur, pentru transferul internationalului danez Christian Eriksen, informeaza presa britanica. Potrivit cotidianului Daily Express, Eriksen nu…

- Elvetianul Xherdan Shaqiri a declarat ca vrea sa castige Liga Campionilor cu Liverpool, echipa cu care a semnat in vara acestui an, dupa ce a participat la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, scrie France Football. Shaqiri spera sa triumfe din nou in cea mai importanta competitie europeana intercluburi, asa…

- Clubul german de fotbal Bayern Munchen l-a achizitionat pe tanarul atacant canadian de origine ghaneza Alphonso Davies, in varsta de 17 ani, care a parasit clubul Vancouver Whitecaps in schimbul sumei de 11 milioane de euro, un record pentru un jucator din campionatul nord-american de fotbal (MLS),…

- Internationalul german Jerome Boateng, fundasul echipei Bayern Munchen, se afla in "negocieri avansate" cu Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei la fotbal, anunta Sky Sports Germania. In varsta de 29 ani, Boateng joaca la Bayern din 2011, cand a revenit in Germania dupa un…

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, a invins Paris Saint Germain cu scorul de 3-1 (1-0), intr-un meci disputat sambata la Klagenfurt (Austria), in cadrul competitiei amicale International Champions Cup, relateaza AFP. PSG, cu Thomas Tuchel pe banca tehnica, a deschis scorul prin Timothy Weah (3-1),…

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, o va infrunta pe Hoffenheim in prima etapa a celui de-al 56-lea sezon din Bundesliga, conform tragerii la sorti efectuate de Liga germana de fotbal (DFL). Bayern va primi vizita lui Hoffenheim, locul 3 in sezonul trecut, pe 24 august, in prima etapa a campionatului…

- Echipa Juventus Torino a decis sa activeze optiunea de cumparare a internationalului brazilian Douglas Costa de la campioana Germaniei, Bayern Munchen, in valoare de 40 milioane euro, a anuntat gruparea italiana. Costa, in varsta de 27 ani, fostul elev al lui Mircea Lucescu la Sahtior…

- Clubul german de fotbal Bayern Munchen a anuntat ca va negocia un posibil transfer al atacantului polonez Robert Lewandowski doar pentru oferte de 200 milioane de euro, relateaza revista Sport Bild. Pentru o suma inferioara, campioana Germaniei nu va lua in considerare nicio oferta si…