Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Paris Saint-Germain si argentinianul Mauricio Pochettino au ajuns la un acord, dupa doua saptamani de negocieri, anunta ziarul sportiv L'Equipe, conform caruia campioana en titre a Frantei ii va plati compensatii in valoare de 10 milioane de euro antrenorului sud-american pentru…

- Cotidianul francez L'Equipe anunța ca PSG a ajuns la un acord cu Mauricio Pochettino pentru rezilierea contractului in cursul zilei de joi. Campioana Franței se desparte de antrenorul argentinian cu un an mai devreme decat sfarșitul contractului. Potrivit L'Equipe, PSG a ajuns la un acord cu Mauricio…

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, se va reuni pe data de 4 iulie, la Loges, pentru reluarea antrenamentelor, iar pe 15 iulie va sustine un meci amical cu formatia Quevilly-Rouen, din Ligue 2, cu cateva zile inainte de plecarea intr-un turneu de pregatire in Japonia,…

- Clubul francez de fotbal FC Metz, care a retrogradat recent din Ligue 1, a oficializat joi numirea antrenorului roman Ladislau Boloni, care fusese anuntata inca de saptamana trecuta de ziarul L'Equipe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Luis Campos (57 de ani), noul consilier pe teme sportive de la PSG, il vrea pe Christophe Galtier (55) ca antrenor la campioana Franței. PSG continua revoluția la nivel administrativ, inceputa cu demiterea directorului sportiv Leonardo Nascimento de Araujo. Desparțirea de antrenorul din ultimul an…

- Presedintele clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a criticat prelungirea de catre Paris Saint-Germain a contractului atacantului francez Kylian Mbappe, intr-un interviu acordat jurnalului sportiv catalan L'Esportiu, citat de cotidianul L'Equipe și de Agerpres. Fii la curent cu…

- Dupa apariția informațiilor legate de o noua amenda de 15 milioane de euro și posibilul faliment al Colterm, Primaria Timișoara reacționeaza și spune ca, in ceea ce o privește, a trimis catre companie toți banii pe care legea ii permite. Municipalitatea spune ca a oferit 118 milioane de lei, aici fiind…

- Daca Comisia Europeana si-a redus estimarile privind recolta de grau a Uniunii Europene (UE) in anul agricol 2022/2023, la exporturile de grau și-a menținut prognozele privind atingerea unui nivel record, in contextul in care razboiul va perturba livrarile din Ucraina, transmite Reuters. Pentru importurile…