- FC Barcelona "cauta cea mai buna solutie" pentru a-l pastra pe starul argentinian Lionel Messi, care a devenit jucator liber incepand de la miezul noptii de miercuri spre joi, a declarat presedintele clubului catalan, Joan Laporta. "Noi vrem ca el sa ramana, iar Leo doreste sa ramana. Totul merge bine,…

- Presa catalana scrie, miercuri, ca atacantul argentinian Lionel Messi nu si-a dat inca acordul definitiv pentru prelungirea contractului cu FC Barcelona, potrivit news.ro. Contractul jucatorului, aflat cu Argentina la Copa America, expira la 30 iunie. Mundo Deportivo scrie ca Messi…

- Selectionata de fotbal a Argentinei, cu un Lionel Messi inspirat, a invins-o cu 1-0 pe cea a Uruguayului, vineri, la Brasilia, intr-un meci din Grupa A a campionatului Americii de Sud pe natiuni, Copa America, transmite AFP. Vedeta echipei FC Barcelona a centrat la golul inscris cu o lovitura de cap…

- FC Barcelona ii ofera un contract pe zece ani lui Lionel Messi, in dorinta de a-l convinge pe starul argentinian sa ramana pe Camp Nou la finalul acestui sezon, cand ii expira actualul acord cu clubul spaniol de fotbal, informeaza cotidianul The Times. Conform publicatiei britanice, tatal lui Messi,…

- Superstarul echipei FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, a primit o oferta oficiala de la campioana Frantei, Paris Saint-Germain, potrivit mai multor surse media, scrie rtbf.be. Astfel, PSG i-ar fi oferit argentinianului, care implineste 34 de ani pe 24 iunie, un contract de doi ani…

- PSG i-a pregatit un contract pe 3 sezoane lui Lionel Messi pentru a forma tripleta magica MNM pe ”Parc des Princes”. Pe 10 martie, la Paris, spre sfarșitul meciului, cand PSG - Barcelona era terminat, la 1-1, dupa 4-1 in tur pentru francezi, un moment a atras atenția. Leo Messi și Kylian Mbappe discutau.…

- Paris Saint-Germain a obtinut o victorie dramatica impotriva lui Saint-Etienne, 3-2 pe teren propriu, duminica, in etapa a 33-a din Ligue 1. Primul gol a venit foarte tarziu in minutul 78, si a fost reusit de Saint-Etienne, prin Denis Bouanga. Kylian Mbappe a egalat dupa doar un minut, iar in minutul…

- Dupa calificarea echipei sale în semifinalele UCL, în dauna lui Bayern, Neymar a declarat ca se simte ”mult mai fericit ca înainte” la campioana Franței. Întrebat daca va ramâne la parizieni, brazilianul a raspuns ca ”PSG este o echipa grozava”.„Pentru…