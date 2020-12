Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Juergen Klopp, care pregateste echipa engleza Liverpool, a fost ales cel mai bun antrenor al anului 2020, joi seara, in cadrul Galei Premiilor FIFA ''The Best'', care a avut loc la Zurich, potrivit DPA. Klopp a castigat trofeul la mare lupta cu compatriotul sau Hansi Flick (Bayern…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2020, joi, in cadrul Galei Premiilor FIFA ''The Best'' de la Zurich, transmite AFP. Lewandowski, cel mai bun marcator din Europa si castigator al Ligii Campionilor cu…

- FIFA a anuntat finalistii pentru titlul de cel mai bun jucator al anului. In lupta pentru trofeu au ramas Robert Lewandowski, Leo Messi și Cristiano Ronaldo.In cursa pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului se regasesc Lucy Bronze, Wendie Renard și Pernille Harder.

- Manchester United - Manchester City se joaca azi, de la 19:30, in derby-ul rundei a 12-a din Premier League. Dupa eliminarea din Liga Campionilor, Solskjaer e obligat sa caștige ca sa nu fie demis de pe Old Trafford. Derby-ul orașului Manchester le prinde pe United și City pe locuri cu care nu sunt…

- Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Lionel Messi (FC Barcelona) si Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) sunt finalistii pentru trofeul FIFA "The Best", care va fi decernat la 17 decembrie, potrivit news.ro. La feminin, cele trei finaliste sunt Wendie Renard (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester…

- Frantuzoaica Stephanie Frappart a fost desemnata de UEFA sa conduca la centru partida dintre echipa italiana Juventus Torino si formatia ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de romanul Mircea Lucescu, programata miercuri in Liga Campionilor la fotbal, devenind astfel prima femeie arbitru care isi va asuma…

- Vești mai puțin bune pentru cluburile moldovenești care vor ajunge sa joace in cupele europene in urmatorii ani.Premiile pentru participarea la cele doua competitii continentale intercluburi, Liga Campionilor si Liga Europei, vor fi reduse in urmatorii cinci ani.